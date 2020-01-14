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14.01.2020

Başkan Erdoğan'dan flaş Kanal İstanbul açıklaması: En küçük fikirleri de bulunmuyor

AK Parti Grup Toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin en önemli projeleri arasında gösterilen Kanal İstanbul konusunu en ince ayrıntısına kadar açıklayan Başkan Erdoğan, projeyi hazmedemeyen CHP yönetimi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi. Erdoğan konuşmasında "Emin olun Kanal İstanbul'a karşı çıkanların bu konu hakkında en küçük fikirleri de bulunmuyor. Bu işin ne olduğunu biz de arkadaşlarımız da defaatle anlattık. Şimdi Kanal İstanbul'un ne olduğunu bir kez daha anlatayım ki sonra haberimiz yoktu demesinler." dedi.

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