Başkan Erdoğan'dan flaş idam açıklaması: Onaylarım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma sonrası basın mensuplarının gündeme daşir sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, Bahçeli'nin 'idam geri gelmeli' çağrısına yanıt verdi "Meclis, idamla ilgili olumlu bir karar verdiğinde, onama makamı olarak ben de bunu onaylarım." ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan, AYM, HDP'nin Meclis'in yasama yılı açılışına katılmaması ve koronavirüs vaka sayılarının gerçeği yansıtmıyor iddialarına da yanıt verdi. İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları...

Başkan Erdoğan, idam tartışmalarıyla ilgili, "Meclis, idamla ilgili olumlu bir karar verdiğinde, onama makamı olarak ben de bunu onaylarım." açıklamasını yaptı.

Erdoğan, Bahçeli'nin AYM açıklamasıyla ilgili de, "Parlamento, AYM'yle ilgili yeni bir yapılanmaya giderse yeni bir adım atarsa seve seve ben de buna katılırım." diye konuştu.

PAŞİNYAN'IN 'TÜRKİYE MÜDAHİL OLMASIN' AÇIKLAMASI

Başkan Erdoğan, "Biz ne yapacağımızı Paşinyan'a soracak değiliz. Biz bunun kararını kendimiz verdik." dedi.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün yazılı bir açıklamada bulunmuştu. Bahçeli, AYM'nin son zamanlardaki bazı kararlarının sakat olduğunu belirterek, "AYM baştan aşağı yeniden yapılanmalı" demişti. Bahçeli, Divan-ı Ali teklifinde bulunmuştu.