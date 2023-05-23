23 Mayıs 2023, Salı
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Başkan Erdoğan'dan CHP'li Mansur Yavaş'a sert tepki: Bu zatın ekranda gösterdiği kanunun içeriğinden bile haberi yok
14 Mayıs’ta gerçekleşen Türkiye tarihinin kritik seçimlerinin ardından milli iradenin tecelli etmesi CHP tarafından yeni skandalların fitilini ateşledi. Geçtiğimiz günlerde Amerikan FOX kanalına katılan Mansur Yavaş, Kandil’den ve HDP’den aldıkları destekleri unuturmuşçasına canlı yayında “Terörist başı Abdullah Öcalan’ı kanunlarla serbest bırakmaya çalıştılar” diye asılsız bir iddia ortaya atmıştı. Bu doğrulu bulunmayan söylemlerin ardından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bütün belirtilen ifadeleri tek tek çürüttü. Başkan Erdoğan bu akşam gerçekleştirilen canlı yayın sırasında, Mansur Yavaş’ın bu iddialarına yönelik sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, “Bu zatın ekranda gösterdiği kanunun içeriğinden bile haberi yok. Ora da şu açık şekilde belirtiliyor. Terör örgütünü sevk ve idare edenler bu konudan yararlanamazlar. Bu yalanı söyleyenler bu kanunun terörist başına uygulanamayacağını da bilmiyorlar" dedi.