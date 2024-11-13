Başkan Erdoğan’dan CHP’li belediyelerin konser belediyeciliğine tepki

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan ve Azerbaycan ziyaretinin ardından yurda dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP’li belediyelerde yaşanan konser tartışmalarıyla ilgili olarak vatandaşları oyuna gelmemeleri noktasında uyaran Başkan Erdoğan, "Herkes harcamasını hesap verebilirlik üzerinden yapsın. Kamunun hakkını hoyratça kullananlardan, yandaşlarına sermaye edenlerden hesabını hukuk önünde sorarız." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in şehit aileleri açıklamasıya ilgili "Samimi bulmuyorum" dedi. Öte yandan Erdoğan, Rio’da gerçekleşecek G-20 Zirvesi’nde Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile yapacağı görüşmenin dünyada ses getireceğini belirtti.

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