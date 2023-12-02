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Başkan Erdoğan'dan Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşünde flaş açıklamalar: Gazze kasapları gereken cezaları almalı

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Giriş: 02.12.2023 13:28
Başkan Erdoğan, dün akşam Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşünde uçakta gazetecililerin sorularını yanıtladı. Gazze için yaptıkları çalışmaları anlatan Başkan Erdoğan, "Gazze kasapları gereken cezaları almalı. Attığımız adımlarla bunların (Siyonist İsrail) nefesini, soluğunu inşallah kestireceğiz" dedi. İsrail’in Gazze katliamı sonrası ABD ve Batı’da gençlerin İslam’a yönelişi hakkında da yorumda bulunan Başkan Erdoğan, “Gazze’de yaşanan vahşet ve oradaki şehitlerimizin fedakarlığı dünyada yeni bir uyanışa, yeni bir silkinişe Allah'ın izniyle vesile olacaktır. Bakın Filistin davasını merak edenler şimdi İslam'la şerefleniyor” şeklide konuştu. Öte yandan Başkan Erdoğan’ın gündeminde yerel seçimler de vardı. Gazetecilerin 'İstanbul ve Ankara’da kim aday olacak?' sorusuna yanıt verdi ve muhalefete göndermede bulunarak "Milletimiz masadan kalkanları, sonra tekrar oturanları, birbirlerini hançerleyenleri iyi biliyor!" mesajını verdi. Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni dönemin başlaması gerektiğinin de altını kalın harflerle çizen Başkan Erdoğan, “Başta Amerika Birleşik devletleri olmak üzere birileri bizi birbirimize düşürmenin gayreti içerisinde.” cümlesini kurdu.
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