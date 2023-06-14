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Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü flaş açıklamalar: Dış politika, Türk Devletleri Teşkilatı, Türkiye-Yunanistan ilişkileri, İsveç'in NATO üyeliği...

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.06.2023 13:40
Başkan Erdoğan KKTC ve Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Seçim sonrası dış politika ile ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Doğu mu batı mı gibi ayrıştırmaya gitmek bizim ilkelerimiz arasında yer almıyor." dedi. Zengezur Koridoru'nun önemine de vurgu yapan Erdoğan, sorunların aşılması durumunda "Pekin-Londra hattı"nın açılacağını ifade etti. İsveç'in NATO üyeliği konusunda aynı noktada olduklarını ifade eden Erdoğan, "İsveç üzerine düşen görevi yerine getirmesi lazım" dedi. Yeni dönemde Yunanistan ile ilişkiler konusunda da konuşan Erdoğan, "İki komşu ülkeyiz. Biz düşmanlıkları çoğaltmanın değil azaltmanın peşindeyiz." ifadelerini kullandı. Türk dünyası fikrinin de fiili olarak sonuç vermeye başladığına dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Bunu geliştirmek, daha da güçlendirmek için bazı adımları atmak mümkün." açıklamasında bulundu.
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