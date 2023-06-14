14 Haziran 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü flaş açıklamalar: Dış politika, Türk Devletleri Teşkilatı, Türkiye-Yunanistan ilişkileri, İsveç'in NATO üyeliği...
Başkan Erdoğan KKTC ve Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Seçim sonrası dış politika ile ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Doğu mu batı mı gibi ayrıştırmaya gitmek bizim ilkelerimiz arasında yer almıyor." dedi. Zengezur Koridoru'nun önemine de vurgu yapan Erdoğan, sorunların aşılması durumunda "Pekin-Londra hattı"nın açılacağını ifade etti. İsveç'in NATO üyeliği konusunda aynı noktada olduklarını ifade eden Erdoğan, "İsveç üzerine düşen görevi yerine getirmesi lazım" dedi. Yeni dönemde Yunanistan ile ilişkiler konusunda da konuşan Erdoğan, "İki komşu ülkeyiz. Biz düşmanlıkları çoğaltmanın değil azaltmanın peşindeyiz." ifadelerini kullandı. Türk dünyası fikrinin de fiili olarak sonuç vermeye başladığına dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Bunu geliştirmek, daha da güçlendirmek için bazı adımları atmak mümkün." açıklamasında bulundu.