Başkan Erdoğan'dan Ayasofya Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti

Başkan Erdoğan, tarihi Taksim Camii'nin açılışınında ardından İstanbul'daki bir sonraki durağına geçti. Ayasofya Camii'nde düzenlenen İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızları İcazet Töreni'ne katılan Başkan Erdoğan burada Kur'an-ı Kerim tilaveti icra etti.

Ayasofya Camii'nde İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin hafızlık icazet töreni düzenlendi. Buradaki törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur'an-ı Kerim tilaveti icra etti.

Geçtiğimiz yaz 86 yıl sonra tekrar ibadete açılan Ayasofya Camii'nin misafirleri genç hafızlar.

Marmara Anadolu İmam Hatip'in ortaokul öğrencileri hafızlık eğitimlerinden sonra icazetlerini Ayasofya Camii'nde düzenlenen törenle aldılar.