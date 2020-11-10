Başkan Erdoğan'dan Atatürk'ü Anma Töreni'nde flaş mesaj: İstiklal Harbimiz sürüyor

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma etkinliğinde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye bir asır önce başlattığı İstiklal Harbini yeniden ve daha güçlü bir şekilde sürdürüyor" dedi.