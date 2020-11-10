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Başkan Erdoğan'dan Atatürk'ü Anma Töreni'nde flaş mesaj: İstiklal Harbimiz sürüyor

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Giriş: 10.11.2020 12:33
Güncelleme:10.11.2020 12:37
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma etkinliğinde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye bir asır önce başlattığı İstiklal Harbini yeniden ve daha güçlü bir şekilde sürdürüyor" dedi.
Başkan Erdoğan: İstiklal Harbimiz sürüyor
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