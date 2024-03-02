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Başkan Erdoğan'dan Antalya Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde önemli açıklamalar!

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Giriş: 02.03.2024 18:27
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehir hastanelerinin 24'üncüsü olan Antalya Şehir Hastanesi'nin resmi açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Sağlıkta devrim gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, "Sağlam girenin hasta çıktığı köhne düzeni değiştirdik." dedi. Toplam 372 bin 917 metrekare alan üzerine inşa edilen ve 4 hastaneden oluşan sağlık kompleksi, 1500 yatak, 246 yoğun bakım yatağı, 43 ameliyathane ve 300 poliklinikle hizmet verecek.
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