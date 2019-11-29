Başkan Erdoğan'dan Alevilere provokasyona çok sert tepki tepki

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Alevi vatandaşlara yönelik provokasyona tepki gösterdi. Erdoğan, "Kapılara bu işaretleri koyanlar yakalandığı zaman hesabı sorulacaktır" dedi. Erdoğan, Almanya'nın 'Alisiz Alevilik' projesi ile ile Türkiye'de bölünmenin tohumlarını ekmek istediğini söyledi.