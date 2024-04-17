17 Nisan 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar: Biz bitti demeden bitmez
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar mesajlar verirken yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi. Erdoğan milletin kendilerinden ciddi bir özeleştiri istediğinin altını çizerken "Daha da güçlenerek yola devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. CHP'den son dönemde gelen söylemlere de değinen Erdoğan "Yerel ve merkezi iktidar söylemi ham bir hayal" eleştirisini yaptı. Diğer yandan AK Parti'de millete tepeden bakmanın ve böbürlenmenin olmadığını söyleyen Erdoğan "Biz bitti demeden bitmez" çıkışını yaptı. İşte detaylar...