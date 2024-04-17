Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar: Biz bitti demeden bitmez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar mesajlar verirken yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi. Erdoğan milletin kendilerinden ciddi bir özeleştiri istediğinin altını çizerken "Daha da güçlenerek yola devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. CHP'den son dönemde gelen söylemlere de değinen Erdoğan "Yerel ve merkezi iktidar söylemi ham bir hayal" eleştirisini yaptı. Diğer yandan AK Parti'de millete tepeden bakmanın ve böbürlenmenin olmadığını söyleyen Erdoğan "Biz bitti demeden bitmez" çıkışını yaptı. İşte detaylar...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN