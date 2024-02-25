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Başkan Erdoğan'dan Adana'da önemli açıklamalar! CHP'ye çok sert sözler: Birbirlerinin kuyusunu kazıyorlar

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.02.2024 16:07
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin 31 Mart yerel seçimler kapsamında, Adana İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Sahip oldukları belediyelerde halka hizmet yerine koltuk savaşına tutuşan CHP'deki çözülmeyi gözler önüne seren Başkan Erdoğan "Biz gerçek belediyecilik diyoruz onlar kapalı kapılar ardında birbirinin kuyusunu kazıp demleniyor." ifadelerini kullandı.
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