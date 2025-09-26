26 Eylül 2025, Cuma
Başkan Erdoğan’dan ABD dönüşü kritik açıklamalar! Uzman isim A Haber’de yorumladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesini değerlendirirken, "Atılan çamurlarla kirletilemeyecek kadar güzel bir ziyaretti." dedi. Gelişmeleri ve Başkan Erdoğan’ın açıklamalarını A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Canan Tercan değerlendirdi.