Başkan Erdoğan’dan ABD dönüşü kritik açıklamalar! Uzman isim A Haber’de yorumladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesini değerlendirirken, "Atılan çamurlarla kirletilemeyecek kadar güzel bir ziyaretti." dedi. Gelişmeleri ve Başkan Erdoğan’ın açıklamalarını A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Canan Tercan değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN