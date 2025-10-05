Başkan Erdoğan'dan 81 ildeki tüm kadınlara "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğine davet

05 Ekim 2025, Pazar

Giriş: 05.10.2025 02:31
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları'nın düzenlediği "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğine tüm kadınları davet etti. Başkan Erdoğan yayımlanan videolu mesajda "Pazartesi günü Üsküdar sahilinde Kadın Kollarımızın Gazze ile bütünleşme noktasında bir zincir oluşturmaları toplantısına bütün kadınları, sadece AK Parti Kadın Kolları değil, tüm kadınları davet ediyoruz. Hep birlikte tüm sahil boyunca kadınların oluşturacağı bu zincir, inanıyorum ki Gazze'ye ayrı bir güç katacaktır. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sağ olun, var olun." ifadelerini kullandı.
