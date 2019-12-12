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12.12.2019
Başkan Erdoğan'dan 100 Bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalar
100 bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ''Yüzde 10 peşinatın ardından kalanın tamamı için aylık 894 liradan başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanı sağlayacağız'' dedi.
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