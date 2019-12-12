12 Aralık 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
12.12.2019

Başkan Erdoğan'dan 100 Bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalar

100 bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ''Yüzde 10 peşinatın ardından kalanın tamamı için aylık 894 liradan başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanı sağlayacağız'' dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

100 bin konut müjdesi! Erdoğan şartları açıkladı
100 bin konut müjdesi! Erdoğan şartları açıkladı
Okul kantinleri nasıl denetleniyor?
Okul kantinleri nasıl denetleniyor?
Mert'in ailesi yaşadıkları acıyı anlattı ve firmadan şikayetçi olacaklarını söyledi
Mert'in ailesi yaşadıkları acıyı anlattı ve firmadan şikayetçi olacaklarını söyledi
Kız yurdunda 103 öğrenci zehirlendi!
Kız yurdunda 103 öğrenci zehirlendi!
JÖH ve PÖH'lerden kritik operasyon!
JÖH ve PÖH'lerden kritik operasyon!
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Güçlüyüz, inançlıyız çünkü...
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Güçlüyüz, inançlıyız çünkü...
İlber Ortaylı, Osmanlı düşmanı Celal Şengör'e cevabını iki sene evvel vermiş!
İlber Ortaylı, Osmanlı düşmanı Celal Şengör'e cevabını iki sene evvel vermiş!
Şehit Esma Çevik'in acılı babası son konuşmalarını anlattı
Şehit Esma Çevik'in acılı babası son konuşmalarını anlattı
Bakan Albayrak: Güçlüyüz çünkü...
Bakan Albayrak: Güçlüyüz çünkü...
Nobel ödülünü iade etme kararı aldı
Nobel ödülünü iade etme kararı aldı
İbrahim Kalın'dan flaş F-35 açıklaması
İbrahim Kalın'dan flaş F-35 açıklaması
Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme |Video
Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme |Video
Daha Fazla Video Göster