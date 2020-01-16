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16.01.2020

Başkan Erdoğan: Yeni şahlanış döneminin kapılarını açıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı’nda hitap ediyor. Erdoğan, "Üretimi, ihracatı, istihdamı güçlendirerek, Akdeniz başta olmak üzere uluslararası alandaki haklarımıza sahip çıkarak yeni şahlanış döneminin kapılarını açıyoruz." dedi.

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