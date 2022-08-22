Başkan Recep Tayyip Erdoğan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Türkiye stratejik öneminin son derece yüksek bir yerde olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin komşularına arkasını dönme lüksü yoktur." diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun S-400'leri hedef alan açıklamalarına da sert tepki gösteren Erdoğan, "Yunanistan'a yapılan askeri yığınağı gördüğü halde, hala savunma sanayisi atılımlarımızı eleştiren varsa, stratejik öngörüsünü kaybetmiş demektir. Türkiye'yi yabancı basına şikayet edenlere sadece acıyoruz" dedi.