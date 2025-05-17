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Başkan Erdoğan: Terör Türkiye’nin gündeminden çıkacak

Başkan Erdoğan: Terör Türkiye’nin gündeminden çıkacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.05.2025 13:16
Arnavutluk dönüşü uçakta A Haber Haber Koordinatörü Metin Algül'ün aralarında bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan Terörsüz Türkiye konusunda önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, “Terör Türkiye’nin gündeminden çıkacak. Fesih kararın takip ediyoruz. Silahlar tamamen bırakılmalı çok yakından takip ediyoruz. Bütünlük, bayrak, dil tartışmasına rıza göstermeyiz. Terörsüz Türkiye 86 milyonun başarısıdır.” dedi.
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Başkan Erdoğan: Terör Türkiye’nin gündeminden çıkacak
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