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Başkan Erdoğan şehit ailesini taziye için aradı! Şehidin kız kardeşi Erdoğan’ın sesini duyunca mutlu oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.12.2023 11:44
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, terör saldırısında şehit düşen Denizlili Uzman Çavuş Mehmet Serinkan’ın ailesiyle görüşerek acılarını paylaştı. Şehidin engelli kız kardeşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini duyunca mutlu oldu.
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