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Başkan Erdoğan Scholz’u kabul etti! İşte masadaki konular

Başkan Erdoğan Scholz’u kabul etti! İşte masadaki konular

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.10.2024 14:14
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Sarayı’nda Almanya Başbakanı Scholz’u kabul etti. Kritik görüşmenin detaylarını A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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