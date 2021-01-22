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Başkan Erdoğan: Salgın çeşitli sıkıntılar getirse de iş dünyamızın önünde yeni fırsat pencereleri de açıyor

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Giriş: 22.01.2021 20:27
Güncelleme:22.01.2021 20:27
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ve beraberindeki heyeti kabulünde konuştu. Başkan Erdoğan, "Her ne kadar bu salgın beraberinde çeşitli zorluklar, sıkıntılar getirse de iş dünyamızın önünde yeni fırsat pencereleri de açıyor." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ve beraberindeki heyeti kabulünde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

Salgın döneminde, güçlü sağlık altyapısının yanı sıra üretimin araştırma geliştirme, ihracatın ticarette pazar ve ürün çeşitliliğinin önemini gördük." açıklamasında bulundu. Aşılamanın artmasıyla beraber dünya genelinde salgın geriledikçe taşlar yerine oturacak, ülkemizin yakaladığı ivme daha da artacaktır. Türk firmaları kaliteli ürünleri, rekabetçi fiyatları ve güvenilir oluşlarıyla rakiplerine adeta fark atıyor." dedi.

Başkan Erdoğan, "Ülkemizin küresel ihracattaki payı geçtiğimiz yılın ocak-ekim verileri itibarıyla ilk defa yüzde 1'i aşarak yüzde 1,03 seviyesine çıktı. 2020 yılında kurulan şirket sayısı, salgına rağmen yüzde 20 artarak 101 bin 318'e ulaştı. Türkiye'ye güvenen yatırımcılar, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kazanmaya devam edecektir." diye konuştu.

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