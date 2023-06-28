28 Haziran 2023, Çarşamba
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Başkan Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, liderler karşılıklı olarak bayramın Türk Dünyası ve İslam Âlemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundular.