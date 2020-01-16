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16.01.2020

Başkan Erdoğan: Onları bu sigara belasından kurtarmak istiyorum

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Başkan Erdoğan'ın gündeminde sigara konusu da vardı. Başkan Erdoğan başta sigara olmak üzere bağımlılık yaratan zehirlerle verilen mücadeleyi bu sözlerle anlattı: Ülkemize gelen hasta sayısı Kasım 2019 itibariyle yıllık 470 bine ulaştı. Bu sayıyı önce 750 bine, ardından 1.5 milyona yükseltmeyi umuyoruz. Sigara başta olmak üzere, tütünle mücadele konusunda, tek tik sigara paketi uygulamasıyla bu alanda 7. ülke olduk. Tüm milletime sesleniyorum, gelin kendi kendinizin düşmanı olmayın. Artık bu sigaraları ayaklarınızın altına alın, içmeyin. Kimde sigara paketi yakalarsam almaya çalışıyorum. Zira onları bu beladan kurtarmak istiyorum. Dumansız hava sahası uygulamasında mevzuaattaki boşlukları ortadan kaldırarak daha etkin bir mücadele yürüteceğiz. Yerli ilaç ve plazma üretimiyle yerli cihaz geliştirilmesi konusunda engel çıkaranların yaptıkları vatana ihanetle eşdeğerdir.

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