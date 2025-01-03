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Başkan Erdoğan Necip Fazıl Kısakürek’ın kaleme aldığı Büyük Doğu Marşını okudu

Başkan Erdoğan Necip Fazıl Kısakürek'ın kaleme aldığı "Büyük Doğu Marşı"nı okudu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.01.2025 21:31
Türkiye Yüzyılı hedeflerine kilitlendiğimiz bu tarihi dönemek, Üstad Necip Fazıl'ın Büyük Doğu ismiyle kavramlaştırdığı hedefle aittir. Bugünkü klavye kahramanlarının ve sosyal medya şovmenlerinin bunu anlaması elbette zordur. Sınır ötelerinden okyanus ötelerinden esen rüzgarlarla yelkenlerini şişirenler, milletinin duygularına tercüman olmuş Necip Fazıl'ın zaman geçtikçe daha da büyüyen mirasını kavrayamazlar. Çünkü Üstad, hakir görülen, değersiz gösterilen milletimizin hasletlerine seslenmiş, o hasletleri söz ve fikir sancağı haline getirmiştir. Şiirleriyle milletimizin yüreğindeki konuları dışarı çıkarmış, hepimizin takip ettiği, yarınlarda da takip edilecek işaret fişeklerine dönüştürmüştür. Bizim kuşağımızı uyandıran Üstad'ın yaktığı bu meşale, bugün de yarın da yolumuzu aydınlatmaya, bize yön göstermeye devam edecektir.
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Başkan Erdoğan Necip Fazıl Kısakürek’ın kaleme aldığı Büyük Doğu Marşını okudu
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