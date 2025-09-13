Başkan Erdoğan: "Muhalefet kriz, kavga ve kaosla bütünleşti"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Teşkilatı Akademisi’nin kapanış töreninde önemli mesajlar verdi. Konuşmasında CHP’li belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmalarına değinen Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e seslenerek, “Dün Manavgat skandalıyla ilgili yeni bir görüntü daha yayınladı. Beyefendi bu görüntüye ne diyecek?” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın gündeminde ayrıca ‘Terörsüz Türkiye’ süreci de vardı. Programda, CHP’den AK Parti’ye geçen Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel’e parti rozeti de Başkan Erdoğan tarafından takıldı.

