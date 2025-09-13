13 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan: "Muhalefet kriz, kavga ve kaosla bütünleşti"
Başkan Erdoğan: Muhalefet kriz, kavga ve kaosla bütünleşti

Başkan Erdoğan: "Muhalefet kriz, kavga ve kaosla bütünleşti"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.09.2025 18:35
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Teşkilatı Akademisi’nin kapanış töreninde önemli mesajlar verdi. Konuşmasında CHP’li belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmalarına değinen Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e seslenerek, “Dün Manavgat skandalıyla ilgili yeni bir görüntü daha yayınladı. Beyefendi bu görüntüye ne diyecek?” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın gündeminde ayrıca ‘Terörsüz Türkiye’ süreci de vardı. Programda, CHP’den AK Parti’ye geçen Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel’e parti rozeti de Başkan Erdoğan tarafından takıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan: Muhalefet kriz, kavga ve kaosla bütünleşti
Bayrampaşa Belediyesi’nde irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık...
Bayrampaşa Belediyesi'nde irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık...
Muhalefet kriz, kavga ve kaosla bütünleşti
"Muhalefet kriz, kavga ve kaosla bütünleşti"
Başkan Erdoğan’ın Başdanışmanı Kılıç’a veda!
Başkan Erdoğan'ın Başdanışmanı Kılıç'a veda!
Suriye’de barış nasıl sağlanacak?
Suriye'de barış nasıl sağlanacak?
Özgür Özel’e Manavgat sorusu: Görüntüye ne diyecek?
Özgür Özel'e Manavgat sorusu: Görüntüye ne diyecek?
Muhalefet 3K girdabında kıvranıyor
"Muhalefet 3K girdabında kıvranıyor"
Başkan Erdoğan Terörsüz Türkiye mesajı
Başkan Erdoğan Terörsüz Türkiye mesajı
Bize ömür biçenler tarih olup gittiler
"Bize ömür biçenler tarih olup gittiler"
AK Parti’ye geçen Gürzel’den ilk açıklama!
AK Parti’ye geçen Gürzel'den ilk açıklama!
Saflarımızı sıklaştırıp genişletiyoruz
"Saflarımızı sıklaştırıp genişletiyoruz"
Başkan Erdoğan’dan Togg paylaşımı!
Başkan Erdoğan'dan Togg paylaşımı!
AVM’lerde otopark ücreti tartışması!
AVM'lerde otopark ücreti tartışması!
Daha Fazla Video Göster