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Başkan Erdoğan: Miçotakis ile görüşmeyeceğim

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Giriş: 01.07.2022 13:43
NATO Liderler Zirvesi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan ile yaşanan gerginlikle ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Başkan Erdoğan, Yunanistan'ın adaları silahlandırmasıyla ilgili, "İyi niyeti yok. İyi niyeti olsa bu adımları atmaz. O artık Türkiye’deki gelişmeleri beklesin. Kendisine de çeki düzen versin. Kendisine çeki düzen vermedikten sonra bizim bir araya gelmemiz mümkün değil." dedi. Başkan Erdoğan, Karadeniz ve Akdeniz'deki sondaj çalışmalarıyla ilgili ise, "2 tane sismik araştırma, 4 tane sondaj gemimizle biz Karadeniz’i ve Akdeniz’i sürekli arayacağız, tarayacağız ve buralardan bir netice çıkarmaya çalışacağız. Şu anda bize verilen raporlara göre de inşallah bu yıl sonu itibariyle, önümüzdeki yılın başı itibariyle neticeler artık gelmeye başlayacak." ifadelerini kullandı.
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