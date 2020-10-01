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Başkan Erdoğan Meclis konuşmasında vurgu yaptı: Umdukları gibi gitmez bu oyun!

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Giriş: 01.10.2020 14:55
Güncelleme:01.10.2020 15:12
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul'da 27. Dönem 4. Yasama Yılı açılışında yaptığı konuşmada merhum şair Abdürrahim Karakoç'un Ermenistan'ın Azerbaycan toprağı Karabağ'ı işgal ettiği dönemde yazdığı "Böyle geldi böyle gitmez bu oyun. Zalimleri iflah etmez bu oyun. Umdukları gibi bitmez bu oyun. Mazlumların ekmeği tuzu bizdedir. Sizdeki yaranın özü bizdedir." dizelerini okudu. Başkan Erdoğan sözlerine "Zalimleri iflah etmeyen bu alçak oyun inşallah bozuluyor. Bu bölgedeki kalıcı barışın yolu Ermenilerin işgal ettikleri her karış Azerbaycan topraklarından geri çekilemelerinden geçiyor. Bu haydut devlete destek verenlerin kendilerine insanlığın ortak vicdanı önünde hesap sorulacağı konusunda ikaz ediyor. Bu mücadelede şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize ALLAH'tan rahmet yararlılara ise şifalar diliyorum." diyerek tamamladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul'da 27. Dönem 4. Yasama Yılı açılışında yaptığı konuşmada merhum şair Abdürrahim Karakoç'un Ermenistan'ın Azerbaycan toprağı Karabağ'ı işgal ettiği dönemde yazdığı "Böyle geldi böyle gitmez bu oyun. Zalimleri iflah etmez bu oyun. Umdukları gibi bitmez bu oyun. Mazlumların ekmeği tuzu bizdedir. Sizdeki yaranın özü bizdedir." dizelerini okudu.

Başkan Erdoğan sözlerine "Zalimleri iflah etmeyen bu alçak oyun inşallah bozuluyor. Bu bölgedeki kalıcı barışın yolu Ermenilerin işgal ettikleri her karış Azerbaycan topraklarından geri çekilemelerinden geçiyor. Bu haydut devlete destek verenlerin kendilerine insanlığın ortak vicdanı önünde hesap sorulacağı konusunda ikaz ediyor. Bu mücadelede şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize ALLAH'tan rahmet yararlılara ise şifalar diliyorum." diyerek tamamladı.

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