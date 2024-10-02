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Başkan Erdoğan Kuzey Makedonya Meclis Başkanını kabul etti!

Başkan Erdoğan Kuzey Makedonya Meclis Başkanını kabul etti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.10.2024 18:41
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gaşi'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabulde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı.
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