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Başkan Erdoğan kritik Kabine Toplantısı'nın ardından flaş açıklamalarda bulundu
Son dakika haberine göre... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kritik Kabine Toplantısı'nda alınan yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Yeni kararları 6 madde halinde açıklayan Başkan Erdoğan, BM ve Batı'nın çaresizliğine vurgu yaptı. Türkiye'nin hiçbir saldırıya boyun eğmeyeceğini belirten Başkan Erdoğan, "Bize pusu kuran, saldıran, husumet tutan hiç kimseyi unutmayız." şeklinde konuştu.