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Başkan Erdoğan kritik Kabine Toplantısı'nın ardından flaş açıklamalarda bulundu

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Giriş: 21.09.2020 19:48
Son dakika haberine göre... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kritik Kabine Toplantısı'nda alınan yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Yeni kararları 6 madde halinde açıklayan Başkan Erdoğan, BM ve Batı'nın çaresizliğine vurgu yaptı. Türkiye'nin hiçbir saldırıya boyun eğmeyeceğini belirten Başkan Erdoğan, "Bize pusu kuran, saldıran, husumet tutan hiç kimseyi unutmayız." şeklinde konuştu.
Başkan Erdoğan kritik Kabine Toplantısı'nın ardından flaş açıklamalarda bulundu
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