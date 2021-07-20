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Başkan Erdoğan KKTC'de gençlerle bir araya geldi

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Giriş: 20.07.2021 21:44
Başkan Recep Tayyip Erdoğan KKTC'de gençlerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan konuşmasında gençlere seslenirken "Kendinizi yetiştirin, kalbinizi zenginleştirin" ifadelerini kullandı. KKTC'ye uygulanan spor ambargosuna da değinen Başkan Erdoğan "Sporcular Türkiye üzerinden katılım sağlayabilir." ifadelerini kullandı. Kapalı Maraş'ta kimseyi rahatsız etmediklerini ifade eden Başkan Erdoğan hızlı mesafe almaları gerektiğini belirtti.
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