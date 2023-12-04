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Başkan Erdoğan Katar'da! İşte masadaki konular

A Haber
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Giriş: 04.12.2023 17:13
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar'a gitti. 9. Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'na iştirak edecek. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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