30 Ağustos 2024, Cuma
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Başkan Erdoğan Kara Harp Okulu Diplomasi Töreni'nde konuştu: İstanbul ile Kudüs'ü kim ayırabilir?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde (Kara Harp Okulu – Ankara) önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Eğer bugün Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde bu teröristleri gömdüysek bundan sonra da aynı kararlılıkla, aynı imanla gömmeye devam edeceğiz" dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal'in, düşman postalı değdirmemek için mücadele ettiği Filistin topraklarına gözlerinin kapatılamayacağını vurguladı.