04 Kasım 2024, Pazartesi
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Başkan Erdoğan: İsrail ile ticari işlemleri durdurduk
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 40. İSEDAK Toplantısı Açılış Programı'na açıklamalarda bulundu. İsrail ile ticari işlemleri durdurduklarını söyleyen Erdoğan, Gazze'ye en çok yardımı Türkiye'nin yaptığını ve bölgeye 85 bin tonun üzerinde insani yardım gönderildiğini belirtti. Batı ülkelerine de tepki gösteren Erdoğan "Ölüm makinesinin arkasında duruyorlar" ifadelerini kullandı.