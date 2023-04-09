09 Nisan 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü

Başkan Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.04.2023 11:36
Başkan Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefon görüşmesinde, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskını ele alındı. Başkan Erdoğan, görüşmede, Mescid-i Aksa'nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditler karşısında sessiz kalmalarının mümkün olmadığını vurgulayarak, sorunun kaynağına inilmesi, adil ve kalıcı barışı tesis etme yönünde adım atılması amacıyla üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtti. Ayrıca Başkan Erdoğan, 11 Nisan'da başlayacak itikaf döneminde Müslümanların ibadetlerini sorunsuz yerine getirebilmeleri için gerekli tedbirlerin alınmasının önemine işaret etti.
ODTÜ’den 28 Şubat zihniyetini hortlatan karar!
ODTÜ'den 28 Şubat zihniyetini hortlatan karar!
Başkan Erdoğan Herzog ile görüştü
Başkan Erdoğan Herzog ile görüştü
Hizmet siyasetinde yeni durak Pendik!
Hizmet siyasetinde yeni durak Pendik!
CHP MYK bitti, PM başlıyor
CHP MYK bitti, PM başlıyor
Milletvekili aday listeleri için son gün
Milletvekili aday listeleri için son gün
Ak Parti’de liste mesaisi tamam
Ak Parti'de liste mesaisi tamam
İstanbul yeni metro hattına kavuştu
İstanbul yeni metro hattına kavuştu
Milli Görüş’ün önemli isimleri kararını açıkladı
Milli Görüş'ün önemli isimleri kararını açıkladı
Yedili koalisyonda 10 Nisan krizi patladı!
Yedili koalisyonda 10 Nisan krizi patladı!
Başkan Erdoğan ilk turda ipi göğüslüyor
Başkan Erdoğan ilk turda ipi göğüslüyor
Azerbaycanlılardan Erdoğan’a büyük övgü!
Azerbaycanlılardan Erdoğan'a büyük övgü!
Başkan Erdoğan’dan kritik açıklamalar
Başkan Erdoğan’dan kritik açıklamalar
Daha Fazla Video Göster