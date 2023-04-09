Başkan Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü

Başkan Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefon görüşmesinde, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskını ele alındı. Başkan Erdoğan, görüşmede, Mescid-i Aksa'nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditler karşısında sessiz kalmalarının mümkün olmadığını vurgulayarak, sorunun kaynağına inilmesi, adil ve kalıcı barışı tesis etme yönünde adım atılması amacıyla üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtti. Ayrıca Başkan Erdoğan, 11 Nisan'da başlayacak itikaf döneminde Müslümanların ibadetlerini sorunsuz yerine getirebilmeleri için gerekli tedbirlerin alınmasının önemine işaret etti.