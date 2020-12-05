Son dakika haberleri... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir’deki "İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni"ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada; "Türkiye'yi havacılık başta olmak üzere, her türlü motor tasarımı ve üretimi alanında adres ülke yapma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'deki "İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni"ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Başkan Erdoğan, "Türkiye'yi havacılık başta olmak üzere, her türlü motor tasarımı ve üretimi alanında adres ülke yapma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz." ifadesinde bulundu.

Başkan Erdoğan, "Bu projeler ile savunma sanayinde yeni bir döneme giriyoruz. Motor geliştirme projesi kapsamında yapılacak yatırımlar ve kazanılacak kabiliyetlerle TEİ kendi alanında ülkemizde rol model haline dönüşecektir." dedi.

Başkan Erdoğan, "Savunma sanayi projelerimizde Amerikalılarla İngilizlerle Almanlarla diğer pek çok ülkeyle ortaklık yaptığımızda ne oluyorsa ne bir eksiği ne bir fazlasıyla Katarlı yatırımcılarla da aynısı olmaktadır." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, "Biz Arifiye'deki fabrika üzerinden TSK ve kahraman askerlerimize yöneltilen saldırıların asıl sebebini biliyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan, "Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk hisse devrinde sergilenen yatırım düşmanlığı ve yatırımcıları menşeine göre ayrımcılığa tabi tutma zihniyeti burada da kendini göstermiştir." açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan, "Savunma Sanayii Başkanlığımız ve icra komitemiz vasıtasıyla daha güçlü bir koordinasyon sistemi kurmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, "Uyguladığımız ekonomi politikalarında her alan gibi sanayide de orta ve uzun vadeli hedeflere odaklanmış durumdayız." ifadesinde bulundu.

Başkan Erdoğan, "Hayatlarında fabrika, üretim, proje nedir? Ülke ve millet için çalışmak nedir? Özelleştirme nedir, işletme devri nedir bilmeyenlerinin bühtanlarının Türkiye'nin önünü tıkamasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Başkan Erdoğan, "(Tank palet fabrikası) Her şeyiyle bedeli 250 milyon doları ancak bulan bir tesistir. Bu fabrikaya 20 milyar dolar diyen hem ömründe hiç fabrika görmemiştir hem de 20 milyar doların ne anlama geldiğini bilmiyordur. Yani, neresinden tutsanız elinizde kalacak bir iftira ile karşı karşıyayız." açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan, "Arifiye'deki işletme devrinin içinde modernize ihtiyacı sebebiyle artık faaliyetlerini yürütmekte zorlanan fabrikaya 50 milyon dolarlık yatırım şartı vardır. Sadece bu da değil, aynı zamanda fabrikada Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu tüm bakım ve onarım çalışmaları da yapılmaya devam edecektir." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, "Ayrıca yapılan işlemin adı satış değildir. Özelleştirme de değildir. Yapılan işin adı işletme devridir. Mülkiyeti Milli Savunma Bakanlığımızda kalmak üzere bir Türk şirketi olan BMC'ye 25 yıllığına işletme devri yapılan fabrikanın Katarlı yatırımcılara satışı gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir." dedi.