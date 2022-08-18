Başkan Erdoğan ile Zelenskiy arasındaki kritik görüşme başladı

Türkiye’nin güven veren dış politikası sahaya yansımaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Guterres, bugün Ukrayna’da savaşın bitmesi için atılacak adımları görüşecek. Uçakla Polonya'ya giden Başkan Erdoğan buradan karayoluyla Ukrayna'nın Lviv kentine geldi. Başkan Erdoğan ile Zelenskiy arasındaki kritik zirve başladı.