19 Aralık 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
19.12.2019

Başkan Erdoğan ile Ruhani Malezya'da bir araya geldi |Video sondakika haberleri

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya temaslarını sürdürüyor. Kuala Lumpur Zirvesi kapsamında Malezya'da bulunan Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin açıklama Erdoğan Dijital Medya'nın Twitter hesabından yapılan yapıldı.

İki lider temaslarında bölgesel konuları ve Türkiye-İran ilişkilerini masaya yatırdı.

RUHANİ VE AL SANİ, İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ ELE ALDI

Öte yandan İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ruhani ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Malezya'da düzenlenen 2019 Kuala Lumpur Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Görüşmede, Katar ile ülkesinin ilişkilerinin günden güne daha iyiye gittiğini vurgulayan Ruhani, iki ülkenin çeşitli alanlarda daha yakın ilişkiler kurması gerektiğini kaydetti.

Tahran ve Doha'nın mevcut ekonomik şartlarda birbirinin birçok ihtiyacını karşılama kapasitesinin bulunduğunu dile getiren Ruhani, "Ortak yatırım alanında iş birliği yapabiliriz." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn'in Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini dondurması ve hava sahalarını Doha'ya kapatmasıyla başlayan Körfez krizinde İran'ın Katar'ın yanında yer aldığını anımsatan Ruhani, "Katar'ın yanındaydık ve yanında olacağız. Katar'a yönelik her türlü baskı ve engellemeyi kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ise İran ile Katar arasında özel bir ilişki bulunduğunu vurgulayarak, ülkesine yönelik yaptırımlara karşı Tahran'ın tutumunu takdir ettiklerini ve unutmayacaklarını bildirdi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin ve temasların daha da artırılması gerektiğini belirten Al Sani, "İran ve Katar'ın kendilerine dayatılan bu zor şartları aşacaklarına inanıyorum." ifadesini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Erdoğan açıkladı: İslami finans...
Erdoğan açıkladı: İslami finans...
İmamoğlu skandalının görüntüleri ortaya çıktı
İmamoğlu skandalının görüntüleri ortaya çıktı
Erdoğan ile Ruhani'den Malezya'da kritik zirve
Erdoğan ile Ruhani'den Malezya'da kritik zirve
Başkan Erdoğan'dan kritik zirvede önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan kritik zirvede önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan salona böyle geldi
Başkan Erdoğan salona böyle geldi
FETÖ'cülerin Yunanistan'a kaçış rotası deşifre oldu
FETÖ'cülerin Yunanistan'a kaçış rotası deşifre oldu
Bakan Selçuk'tan 'Doğa Koleji' açıklaması
Bakan Selçuk'tan 'Doğa Koleji' açıklaması
Selçuk Bayraktar paylaştı! İşte o kahramanlar...
Selçuk Bayraktar paylaştı! İşte o kahramanlar...
Günlerdir aranıyorlardı! Cansız bedenleri bulundu
Günlerdir aranıyorlardı! Cansız bedenleri bulundu
40 yıllık ihanet ağı FETÖ ve CHP ilişkisi
40 yıllık ihanet ağı FETÖ ve CHP ilişkisi
Başbakanlık eski çalışanı 18 kişi FETÖ'den gözaltına alındı
Başbakanlık eski çalışanı 18 kişi FETÖ'den gözaltına alındı
Bağdadi'ye bağlı DEAŞ timi yakalandı
Bağdadi'ye bağlı DEAŞ timi yakalandı
Daha Fazla Video Göster