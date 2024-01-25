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Başkan Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı görüştü! PKK terörüyle mücadelede İran desteği önemli

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.01.2024 01:10
Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geldi. Kritik görüşme sonrası iki ülke arasında ticaret, ekonomi, kültür ve bilim gibi ayrı ayrı konularda 10 anlaşma imzalanırken iki lider ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Konuyla ilgili detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
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