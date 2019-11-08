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08.11.2019

Başkan Erdoğan: Günümüz Haçlıları Müslümanlara hayatı dar ediyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda yaptığı konuşmasında, "İslam medeniyeti DEAŞ, Boko Haram, Eşşebab, FETÖ, PKK gibi katil sürülerinin, meşrep ve mezhep taassubunun cenderesinde adeta bir kültürel soykırıma maruz kalıyor. Günümüzün Haçlıları olan Neonazi terör örgütleri Müslümanlara hayatı dar ediyor." ifadelerini kullandı.

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