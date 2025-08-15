15 Ağustos 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan: Gazze’de insanlığın vicdanı sınanıyor
Başkan Erdoğan: Gazze’de insanlığın vicdanı sınanıyor

Başkan Erdoğan: Gazze’de insanlığın vicdanı sınanıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.08.2025 15:11
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar merkezli El Cezire'ye "İnsanlığın Vicdanı Gazze'de Sınanıyor" başlıklı makale yazdı. Başkan Erdoğan, “Gazze Şeridi'nde yaşanan trajedi, yalnızca dar coğrafyaya sıkışmış bir çatışma olarak değil insanlığın ortak vicdanını yaralayan ve her geçen gün derinleşen bir insani felaket olarak görülmelidir. İsrail'in aylardır sürdürdüğü bombardımanlar; kadınları, çocukları ve yaşlıları hedef alarak şehirleri yaşanmaz hâle getirmiştir. Evler, hastaneler, okullar ve ibadethaneler yıkılmış; gıda, su, sağlık ve elektrik gibi temel hizmetler çökmüştür. Açlık, susuzluk ve salgın hastalık riski, Gazze'yi topyekûn bir insani çöküşe sürüklemektedir. Bugüne kadar çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 61 bini aşkın Filistinli, İsrail saldırılarında öldürülmüştür. Bu tablo yalnızca savaşın değil sistematik bir yok etme politikasının da açık göstergesidir.” ifadelerine yer verdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan: Gazze’de insanlığın vicdanı sınanıyor
AK Parti 24 yaşında! Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman A Haber’e konuştu
AK Parti 24 yaşında! Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman A Haber'e konuştu
Gazze’de insanlığın vicdanı sınanıyor
"Gazze’de insanlığın vicdanı sınanıyor"
ABD ve Rusya görüşmesi neden Alaska’da?
ABD ve Rusya görüşmesi neden Alaska’da?
İsrail’in Filistin’i haritadan silme planı
İsrail’in Filistin’i haritadan silme planı
Küllerinden doğan direniş Gazze! Kuyunun içindeki ışık
Küllerinden doğan direniş Gazze! Kuyunun içindeki ışık
Avrupa’da yangın alarmı kritik seviyede!
Avrupa'da yangın alarmı kritik seviyede!
Anadolu’da üretim seferberliği!
Anadolu’da üretim seferberliği!
İran’dan A Haber’de ABD ve İsrail’e mesajlar
İran'dan A Haber’de ABD ve İsrail'e mesajlar
Altay tankını yerli ve milli vagonlar taşıyacak!
Altay tankını yerli ve milli vagonlar taşıyacak!
A Haber gurbetçilerin sıla yolculuğuna eşlik etti
A Haber gurbetçilerin sıla yolculuğuna eşlik etti
CHP Özlem Çerçioğlu depremi
CHP Özlem Çerçioğlu depremi
Trump-Putin zirvesine saatler kaldı!
Trump-Putin zirvesine saatler kaldı!
Daha Fazla Video Göster