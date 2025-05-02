Başkan Erdoğan: Gabar’da günlük üretim 81 bin varili geçti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Doğal Kaynak Zirvesi’nde yaptığı açıklamada “Gabar’da günlük üretim 81 bin varili geçti. 100 bin varil hedefimize kısa sürede ulaşacağız. Türkiye genelinde günlük petrol üretimi 135 bin varili aştı. Enerjide hedeflerimize koşarak ilerleyeceğiz.” şeklinde konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN