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Başkan Erdoğan: Gabar’da günlük üretim 81 bin varili geçti

Başkan Erdoğan: Gabar’da günlük üretim 81 bin varili geçti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.05.2025 15:02
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Doğal Kaynak Zirvesi’nde yaptığı açıklamada “Gabar’da günlük üretim 81 bin varili geçti. 100 bin varil hedefimize kısa sürede ulaşacağız. Türkiye genelinde günlük petrol üretimi 135 bin varili aştı. Enerjide hedeflerimize koşarak ilerleyeceğiz.” şeklinde konuştu.
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Başkan Erdoğan: Gabar’da günlük üretim 81 bin varili geçti
Gabar’da günlük üretim 81 bin varili geçti
"Gabar’da günlük üretim 81 bin varili geçti"
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