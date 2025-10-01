01 Ekim 2025, Çarşamba

Başkan Erdoğan: Filistin devleti kuruluncaya kadar savaşacağız
Başkan Erdoğan: Filistin devleti kuruluncaya kadar savaşacağız

Başkan Erdoğan: Filistin devleti kuruluncaya kadar savaşacağız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2025 14:40
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Filistin davasının gür sesi olduk. İsrail ile ticareti 2 yıl önce tamamen kestik. Biz bu davaya ömrümüzü adadık. Filistin devleti kuruluncaya kadar savaşacağız.” ifadelerini kullandı.
