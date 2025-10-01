Başkan Erdoğan: Filistin devleti kuruluncaya kadar savaşacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Filistin davasının gür sesi olduk. İsrail ile ticareti 2 yıl önce tamamen kestik. Biz bu davaya ömrümüzü adadık. Filistin devleti kuruluncaya kadar savaşacağız.” ifadelerini kullandı.

