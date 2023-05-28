Başkan Erdoğan Engin Ardıç'ın cenazesinde

Sabah Gazetesi yazarlarından Engin Ardıç, tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ardıç, 2 aydır amansız bir hastalık ile mücadele ediyordu. Ardıç'ın cenazesi bugün Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde tören düzenlendi. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak ve tüm sevenleri katıldı.

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