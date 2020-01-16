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16.01.2020

Başkan Erdoğan: Diyarbakır annelerinin duruşu örgütte çözülmeyi artırdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı’nda hitap etti. Başkan Erdoğan'ın terörle mücadele Diyarbakır Anneleri'nin verdiği onur mücadele için "PKK, YPG'den DEAŞ'a, FETÖ'ye kadar, ne kadar örgüt varsa hepsini başını ezdik, eziyoruz ve ezeceğiz. Organize suç örgütlerine de göz açtırmıyoruz. PKK'ya karşı gerçekleştirilen operasyonlarda 1250 terörist etkisiz hale getirilecek pek çok eylem engellendi. Diyarbakır annelerinin kararlı duruşu örgüt içindeki çözülmeyi artırdı. Fakat entresan olan bir şey var. Diyarbakır anneleri, malum siyasi partinin önünde aylardır dururken, dağa kaçırılan evlatlarının resimleri ile dik duruşlarını sürdürürken, bir bakıyorsunuz ki ana muhalefet heyeti ve o parti ile birlikte bir teröristin yazmış olduğu kitabın sahnelendiği tiyatroda tiyatro izliyorlar. İnanıyorum ki benim aziz milletim vakti geldiğinde bunlara da gereken dersi verecektir.

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