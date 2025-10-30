Başkan Erdoğan DEM İmralı heyetini saat 18.00’de kabul edecek!

Başkan Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini bugün saat 17.30 yerine 18.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. Görüşmede Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durum, sahadaki yansımaları ve atılacak adımların konuşulması bekleniyor. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN