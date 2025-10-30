30 Ekim 2025, Perşembe

Başkan Erdoğan DEM İmralı heyetini saat 18.00’de kabul edecek!

Başkan Erdoğan DEM İmralı heyetini saat 18.00'de kabul edecek!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.10.2025 17:11
Başkan Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini bugün saat 17.30 yerine 18.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. Görüşmede Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durum, sahadaki yansımaları ve atılacak adımların konuşulması bekleniyor. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
