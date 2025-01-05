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Başkan Erdoğan: CHP hizmet düşmanlığının nedenini açıklasın

Başkan Erdoğan: CHP hizmet düşmanlığının nedenini açıklasın

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.01.2025 18:02
Güncelleme:05.01.2025 18:03
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Trabzon 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye hedefine mutlaka ulaşılacağını dile getiren Başkan Erdoğan, "PKK'nın Suriye uzantısını sınırımızdan uzaklaştırdık. Terör örgütlerinin silah bırakmatan başka seçeneği yok." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "Özgür Özel'den 'CHP'nin hizmet ve yatırım düşmanlığının ardında hangi sebeplerin yattığını' açıklamasını istedim. Henüz akla mantığa uygun bir cevap veremedi" dedi.
Başkan Erdoğan: CHP hizmet düşmanlığının nedenini açıklasın
Erdoğan: CHP hizmet düşmanlığının nedenini açıklasın
Erdoğan: CHP hizmet düşmanlığının nedenini açıklasın
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