19 Aralık 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
19.12.2019

Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı: İslami finans...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi'nde hitap etti. Erdoğan "İslami finans meselesini gündemimize almalıyız." dedi.

Başkan , 'da düzenlenen Zirvesi'nde konuştu ve burada kritik mesajlar verdi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"İSLAMİ FİNANS MESELESİNİ GÜNDEMİMİZE ALMALIYIZ"

Milli paralarla ticaret meselesi aciliyet kazanmıştır. Sizinle bu konu hakkında çalışmak için hazırız. İslami finans meselesini gündemimize almalıyız. Faiz yerine üretimi, ticareti merkezine alan sistemin Malezya'da önemli bir yeri var. Faizsiz finans konusunda ülkelerimiz arasında önemli bir diyalog olabilir. Bir çalışma grubu kurabiliriz. Böylece kapsamlı bir çalışma ortaya çıkabilir.

Kimi ülkeler teknolojide ciddi mesafe aldı Bizde savunma sanayi alanında tecrübe ettik. Savunmada dışa bağımlılığı yüzde 30'lara kadar çektik.

Üretim kabiliyetlerimizi ne kadar çeşitlendirirsek sürdürme kalkınma hedeflerimize o derece yaklaşırız.

Müslümanlar olarak son derece genç ve dinamik nüfusa sahibiz.. Ancak eğitim konusunda ciddi sıkıntılarımız bulunuyor. Gerek okum yazma gerekse kız çocuklarının okumasında dünya genelinin hala altındayız.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Erdoğan açıkladı: İslami finans...
Erdoğan açıkladı: İslami finans...
İmamoğlu skandalının görüntüleri ortaya çıktı
İmamoğlu skandalının görüntüleri ortaya çıktı
Erdoğan ile Ruhani'den Malezya'da kritik zirve
Erdoğan ile Ruhani'den Malezya'da kritik zirve
Başkan Erdoğan'dan kritik zirvede önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan kritik zirvede önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan salona böyle geldi
Başkan Erdoğan salona böyle geldi
FETÖ'cülerin Yunanistan'a kaçış rotası deşifre oldu
FETÖ'cülerin Yunanistan'a kaçış rotası deşifre oldu
Bakan Selçuk'tan 'Doğa Koleji' açıklaması
Bakan Selçuk'tan 'Doğa Koleji' açıklaması
Selçuk Bayraktar paylaştı! İşte o kahramanlar...
Selçuk Bayraktar paylaştı! İşte o kahramanlar...
Günlerdir aranıyorlardı! Cansız bedenleri bulundu
Günlerdir aranıyorlardı! Cansız bedenleri bulundu
40 yıllık ihanet ağı FETÖ ve CHP ilişkisi
40 yıllık ihanet ağı FETÖ ve CHP ilişkisi
Başbakanlık eski çalışanı 18 kişi FETÖ'den gözaltına alındı
Başbakanlık eski çalışanı 18 kişi FETÖ'den gözaltına alındı
Bağdadi'ye bağlı DEAŞ timi yakalandı
Bağdadi'ye bağlı DEAŞ timi yakalandı
Daha Fazla Video Göster