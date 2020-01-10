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10.01.2020

Başkan Erdoğan Çamlıca Kulesi’nde incelemelerde bulundu |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tamamlanmasına az bir süre kalan Küçük Çamlıca Televizyon Kulesi’nde incelemelerde bulundu. Erdoğan, cuma namazını kıldığı Büyük Çamlıca Camii’nden ayrıldıktan sonra Küçük Çamlıca Televizyon Kulesi’ne geldi. Erdoğan, tamamlanmasına az bir süre kalan kuleyi gezerek incelemelerde bulundu.

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