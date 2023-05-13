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Başkan Erdoğan bugün İstanbul'da! Beyoğlu, Ümraniye ve Sancaktepe'de miting düzenleyecek

A Haber
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Giriş: 13.05.2023 10:30
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'un 3 ilçesinde vatandaşa seslenecek. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, Başkan Erdoğan'ın programının detaylarını aktardı. Başkan Erdoğan akşam namazını Ayasofya-i Kebir Camii'nde kılacak.
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