Başkan Erdoğan Batmanlı gençlerle Şemle Şemle türküsünü söyledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da gençlerle Şemle Şemle türküsünü söyledi. O anları Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan Twitter hesabından paylaştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da vatandaşlar tarafından sevgi seli ile karşılandı.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika ve şehir stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreni için Batman'a geldi.

Açılış törenini gerçekleştirdikten sonra Diyarbakır Caddesi'nde gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların sevgi gösterileri ve yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Erdoğan, burada halkı selamladıktan sonra temasları çerçevesinde gençlerle buluşma için Şehit Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesi'ne geçti.

Öte yandan Başkan Erdoğan, Batman ziyaretinde gençlerle buluşarak "Şemle Şemle" türküsünü söyledi.

O anları Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan Twitter hesabından paylaştı.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni için geldiği Batman'da yöresel kıyafetli Batmanlı kadınların kendisi için uyarladıkları Kürtçe şarkılarla karşılandı.

Erdoğan'ı yöresel kıyafetiyle karşılayan Batmanlı kadınlardan Müyesser Fidan, "Biz bu yörenin parçası olan bu türküyü Cumhurbaşkanımıza uyarladık. Kendisini bu şekilde ve gücün simgesi olan lavantalarla karşıladık. 3 yıldan beri Cumhurbaşkanımız buraya gelmediği için çok özlediğimizi diye belirtmek için Batman Min Beriya Te Kiriye türküsüyle karşılamayı uygun gördük" dedi.

Gülhan Bagrıyanık ise, "Bugün Batman'da bir bayram, bir şölen var. Çünkü Cumhurbaşkanımızı misafir ediyoruz. Cumhurbaşkanımız için çok güzel şarkılar hazırladık ve kendisine söyledik inşallah beğenmiştir. Cumhurbaşkanımıza olan sevgimizi söylediğimiz şarkılarla kendisine ilettik inşallah beğenmiştir. Kürtçe şarkılarımızı Cumhurbaşkanımıza uyarlayarak söylemeye çalıştık teşekkür ederiz" diye konuştu.